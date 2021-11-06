西非國家尼日西部偏遠村莊4日突遭分乘數輛汽車與數十輛摩托車的身分不明武裝人士突襲，造成戍守當地的士兵11人身亡、1人受傷、9人失蹤。

「半島電視台」（Al Jazeera）今天引述尼日國防部聲明稿指出，凶手在靠近鄰國馬利（Mali）邊境的達格村（Dagne Village）與駐軍激戰後，因死傷慘重而撤退，但國防部仍增派空中與地面部隊繼續掃蕩。

截至目前為止，沒有任何組織出面願意對此次襲擊負責，不過伊斯蘭國（ISIS）在當地的一個分支組織曾於今年在同一地區發動一系列攻擊，造成數百平民喪生。

報導指出，2日在距離馬利邊境約160公里處的巴尼班古村（Banibangou）發生武裝攻擊，造成約69人喪命。政府宣布從5日開始全國哀悼2天。

近年來，武裝團體頻頻襲擊包括尼日、馬利和布吉納法索邊境地區在內的西非貧困乾旱地區。

部分與蓋達組織（Al-Qaeda）和伊斯蘭國有關聯的武裝分子企圖奪取社區控制權，並進一步以武力攻擊當地駐軍和國際部隊，造成成千上萬平民死亡、數百萬人逃離家園。