運勢命理網站「旺好運」分享，11月12日是今年最後的天赦日，一定要把握這個轉運好時機。天赦日是玉皇大帝特赦凡間的大吉之日，這一天百無禁忌，適合祭祀、祈福、求嗣、齋醮、結婚、嫁娶、修墓、造葬等，唯一禁忌是不可殺生。

只要帶著一顆真誠的心，在天赦日到廟裡祈福，都會特別靈驗，想要赦免罪過、扭轉衰運、消災化煞，讓所有災禍、疾病、纏人官司等困擾都遠離，都可有強大能量保佑，大事化小、小事化無。若是在職場、人際關係上不順遂，或想要求取財運、補財庫，也能藉此機會擺脫過去的不堪，事半功倍。

到廟裡祭拜時，需稟告玉皇大帝姓名、出生年月日、居住地址，並唸出懺悔內容，祈求開恩赦罪、化解業障，再許下新的願望，若想加強能量，可以試著在天赦日當天不吃牛肉，或甚至茹素，累積功德。

命理師柯柏成在FB粉絲團分享，11月12日的天赦日比較特別，可以召請「天乙貴人」，這是能帶來貴人的吉神，想要增旺貴人運，在下午3點至5點間，將數量為奇數的鮮花插在不透明的花瓶裡，並放在家中客廳的正中位置即可。除此之外，「煮錢水增財運」則是整天都可以執行，時間沒有限制。如果整天在外忙碌，無法在家擺放鮮花，可以在這天在能力所及內請客，請客的花費和人數都是以自己能負擔為原則，如此一來也能達到招喚天乙貴人的效果。