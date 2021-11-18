南州迎王如火如荼進行中，18日起連續3天出巡遶境，當中溪北國小搭上迎王順風車自製「令牌」，貼在校門明顯處趁機機會教育。（謝佳潾攝）

南州迎王如火如荼進行中，18日起連續3天出巡遶境，當中溪北國小搭上迎王順風車自製「令牌」，貼在校門明顯處趁機機會教育。（謝佳潾攝）

「令，千歲爺的好弟子，不亂丟菸蒂、垃圾。」南州迎王如火如荼進行中，18日起連續3天出巡遶境，行經南州鄉各村及崁頂鄉油車庄、南望安及林邊鄉鎮安村，當中溪北國小搭上迎王順風車自製「令牌」，貼在校門明顯處機會教育。

溪北國小自製的令牌寫著，「千歲爺的好弟子，不亂丟菸蒂、垃圾，不隨地吐檳榔汁（渣），做孩子們的好榜樣」，一張張貼在校門的明顯處，在迎王期間看起來格外顯眼，也引起家長們的討論，對此，校長蔡信東笑說，希望迎王結束後，孩子們不會掃地掃得太辛苦。

蔡信東指出，迎王是在地特有文化，參與者應要藉此展現出虔誠的心與高素養，如此一來，宗教、文化盛事才不會因「形象問題」而令人詬病，若能藉此一改大眾對遶境等於滿地菸蒂、檳榔汁的負面印象，對大小朋友來說都是一次很好的機會教育。

蔡信東不諱言，他在貼自製令牌時，不少家長走過來關心他在貼什麼，而多數家長看見令牌上的字後，都很熱心地告訴他，「校長，貼這個沒用啦」！而他聽聞後笑笑回道，有貼有機會，上一科他在同安國小任職時也有貼，學校對面的住戶說，「校長，垃圾有比較少耶」！

他說，他能理解很多人擔心他做白工，但是事情要做才會知道，他強調，這不單只是要貼給大人看，小朋友也會跟著學，這麼好的機會教育怎能錯過。

南州迎王經3天出巡遶境後，21日白天會舉行王船遶境、收煞除瘟祈安法會，晚間宴王、添載王船及過龍虎平安橋改運，22日凌晨出發至海邊送王（燒王船），恭送代天巡狩王駕返回天庭繳旨。

此外，文史工作者指出，不同東港與琉球迎王，南州迎王期間，代天巡狩大千歲駕前的先鋒轎會率兵將外出巡夜，擒拿不乾淨的妖邪鬼魂回中軍府押禁，交由中軍府升堂審案，頑劣者當場下油鍋油炸嚴懲，良善遊魂則釋回或渡化投胎。