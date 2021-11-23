被譽為「文人畫的最後一筆」，前清恭親王奕訢後人溥心畬，除了「詩書畫三絕」倍受推崇，近日國立故宮博物院企畫《文人畫最後一筆—溥心畬書畫特展》則可以看到這位「舊王孫」童趣的一面，不僅愛畫鬼怪，以畫記錄掃帚生菌，還要讓友人「按讚」。

溥心畬與張大千並稱為「南張北溥」，而他一生書法作畫從未拜師，全憑臨古自學，楷書以唐裴休〈圭峰禪師碑〉為基礎，繪畫則由南宋馬遠、夏珪及明代浙派名家入手，並能融會諸家特色。故宮此次策展人，書畫文獻處研究員劉芳如指出，溥心畬常會在作品中表現生活情趣，一日半夜鄰居聚眾打麻將，他遂作〈賭卦序〉，利用《易經》未濟之卦諷倫理紊亂，最終以罰鍰收場。

溥心畬也是少數會著墨於鬼怪題材的文人，此次「丹青誌異」單元展出的〈鬼趣圖〉套組8中月卜金小品，鬼的裝束和姿態各不相同，有的長袍曳地，有的凌空騰跳，影射自己乖舛的際遇；他也愛畫《西遊記》，劉芳如指出，色彩豐富卻又雅緻為其特色；溥儒亦有不少鍾馗畫，展出的〈鍾馗嫁妹〉送嫁鬼卒有的背著嫁妝，有的負責奏樂，還有鬼卒一不小心跌落溪中，趣味橫生。

劉芳如指出：「溥心畬是會畫漫畫的！」曾在日本因語言不通而以圖示意向「女將」說明想取飲水，而這次展出的一幅〈貓鼠墨戲〉，擬人化的老鼠趁貓睡著了群聚嬉戲，有的讀書，有的喝酒，還有的醉倒在桌上，類似的情節在傳統水墨畫中相當罕見，也可看出他的赤子之心。

溥心畬來台後，對台灣風物頗多紀實性的寫生，如他喜食的蝦蟹、貝類、泥鰍，或日常菜蔬蘿蔔、青蒜、花生等，雖是尋常可見，在他筆下卻「像畫蘭一般」有著細緻典雅的韻致；又如台灣常見的變葉木，他細膩寫實勾勒，賦彩兼容黃、紅、橘、綠，也成為他工筆設色畫中少見的精品。一幅〈帚生菌〉趣味看待台灣潮濕氣候，掃帚長出菌菇，他不但畫下來，還請友人錻詩，宛如今人在社群媒體分享邀人「按讚」。

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