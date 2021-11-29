冷氣團即將再度來襲，全台氣溫驟降，除了做好保暖工作以外，也要記得多補充水分。營養師高敏敏提醒，天氣冷尿也會跟著變多，但上廁所的時候不要急著沖水，透過尿液的顏色可以看出身體水分夠不夠，顏色越深代表尿液濃度越高，水分嚴重不足，另外她還列出6個喝水的黃金時段。

營養師高敏敏在臉書粉專發文，指出每人每天都應該喝「體重(kg)x30~40(c.c)」的水量，假設是60公斤的人，一天就必須喝1800~2400c.c的水，不過喝水也有一些小眉角要注意，像是每次飲水量不應超過300c.c，並且一個小時內飲水量不超過1000c.c。

平時如果要確認身體是否有補充足夠的水分，可以透過尿液顏色來觀察，顏色越深就表示尿液濃度越高，身體可能嚴重缺乏水分，另一個標準則是每天平均跑廁所的次數，5~7次表示喝水的量應該比較充足，若沒有達標，高敏敏也列出6個喝水的黃金時段，大家可以按表操課累積足夠水分。

1、起床後：促進全身循環、刺激蠕動、排除體內廢物。

2、工作前：有助於提神醒腦、提升工作效率。

3、午餐飯後30分鐘：解油膩、助消化。

4、下午3點：能趕走焦慮、疲憊和昏沉感，還能降火氣。

5、晚餐前30分鐘：降低食慾、稀釋晚餐的鈉量避免水腫、減少負擔。

6、睡覺前：有助血液暢通、預防心血管疾病發作。

最後高敏敏也特別叮嚀，指出天冷容易頻尿，因此喝太多茶、咖啡等利尿飲料容易造成身體的負擔，更需要補充水分；平時也不要攝取過多的蛋白質，飲食不均容易引發私密處感染；而上完廁所後應要及時補充水分，每次200~300c.c左右，小口飲用可以更好吸收。