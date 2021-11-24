萬華青山宮遶境 警方大動作臨檢提前約制幫派

萬華地區距今165年歷史與大稻埕霞海城隍廟、大龍峒保安宮齊名併稱臺北市3大廟會，艋舺青山宮靈安尊王又名青山王將於24日起至26日，連續3天按習俗舉行日間遶境及夜間暗訪活動儀式，預計將吸引至少4000名信眾及各地宮廟陣頭成員。

萬華警方避免聚眾滋事鬥毆情形發生，23日夜間舉辦擴大臨檢，對各大迎神紅壇、聚眾場所及週遭道路執行臨、路檢以確保轄內治安秩序穩定並建立優質傳統廟會文化。

萬華分局表示，鑑於近期社會發生多起持球棒等器械聚眾鬥毆衍生棒球隊的暗諷來反映民眾對治安的不滿，而大型廟會陣頭遶境活動，因人潮眾多往往易發生拉扯推擠，衍生聚眾滋事鬥毆事件，萬華警針對本次青山宮遶境活動，已在活動兩週前超前部署向參與遶境的宮廟、壇主、陣頭負責人宣導應自主管理、降低噪音、嚴禁鬥毆，勿佔用未經申請道路、警民協力等重點以提升「廟會文化及整體艋舺之形象」並符合社會期待。

警方昨晚也集結警力，到艋舺大道、和平西路、環河南路沿線針對各紅壇及其週遭執行臨、路檢及宣導。警方強調，廟會慶典嚴禁打架滋事、提供酒類毒品或迷幻藥等物品，嚴禁穿著幫派制服或攜帶旗幟及任何器械參加活動，違者將依法蒐證嚴辦。

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