美金近日兌台幣匯率走低，有寺廟一改銅板當發放發財金傳統，以1元美金當錢母，南廠水門宮28年1度的大型建醮廟會，將300份1元美金當發財金，27日晚間8時在建平路連同供品發送，廟方認為美金幣值大，信徒可裱框紀念，有收藏價值。

南廠水門宮27日舉辦28年1次的五朝祈安建醮普渡法會。廟方在活動前，就請道長拿著發財金向神明加持，除了銅板、紙鈔台幣外，南廠水門宮加入300份1元美金。

廟方1993年曾拿美金當發財金使用，時隔近30年，今年適逢美金兌台幣匯率降低，廟方表示，發財金有少變多的意義，拿美金當錢母，未來有增值空間。

發財金27日晚間8時發送，廟方將1元美鈔放入供品內，一起發給信徒，廟方表示，過去常有普渡供品祭拜完沒人收回，只好丟棄的情況，今年改變做法，希望減少浪費食物。

除了300張1元美鈔，廟方也準備200個裝滿台幣紙鈔的小豬公撲滿，總額約5萬多元，另外有2萬多元的銅板，準備透過道長布施時發送。

發財金發美鈔成為特色，南廠水門宮的建醮法會，除了遵照件較傳統的祭典，還有找來舞台車、放水燈與吊車空中飛人表演，被稱為「陸、海、空」3項兼具的演出。