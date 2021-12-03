網安設備廠瑞祺電通(6416)今日應邀召開線上法說，受疫情、缺料、缺櫃、匯率等逆風干擾，公司坦言2021年營運非常辛苦、全年營運難逃衰退，但在致力排除缺料問題下，預期狀況已在第二、三季落底，第四季起將邁入復甦期，營收及獲利均可望優於第三季。

瑞祺電前三季合併營收34.16億元、年減16.59％，仍創同期次高。但毛利率19.74％、營益率6.35％，分創近3年及歷年同期低點。雖然業外收益增加近45％，歸屬母公司稅後淨利1.6億元、年減達45.27％，創近7年同期低點，每股盈餘（EPS）2.2元。

觀察各產品營收，網安26.22億元、年減6％；軟體定義廣域網4.32億元、年減29％；整合式通訊系統3.05億元、年減52％。以區域來看，美洲10.3億元、年減36％；歐洲6.17億元、年減32％；中東及亞太13.13億元、年增1％；中國大陸4.57億元、年增59％。

瑞祺電財務長黃慧青表示，今年訂單能見度佳，前三季接單出貨比（B/B Ratio）達逾1.4，但缺料嚴重及美國電信客戶需求停滯，出貨遞延導致營收下滑。零組件缺料漲價、產品組合變化、美元大貶及海運費用倍增、高階新產品研發費用較多，均導致獲利衰退加劇。

瑞祺電總經理洪德富指出，疫情反覆導致零組件缺料漲價及海運費用飆升，供需失衡狀況前所未見，網安產品需求雖成長，但出貨仍受缺料影響，電信及網路基建需求則因疫情及缺料影響，專案需求停滯或遞延，導致軟體定義廣域網及整合式通訊系統衰退較大。

洪德富透露，軟體定義廣域網接單後受缺料影響，4萬台需求的訂單今年迄今只出貨1萬台，公司對此研發下一代產品並於本季送樣，以銜接並解決缺料問題，明年可望持續好轉。整合式通訊系統本季已出現較大量的電信專案訂單需求，明年成長動能可望最強。

展望後市，洪德富雖表示，中低階主動元件及晶片的缺料狀況預期將持續至明年底，但第四季整體缺料狀況有所趨緩，配合台幣走穩、產品調價效益顯現，預期整體營運狀況已在第二、三季落底，力拚第四季營收及獲利均能優於第三季。