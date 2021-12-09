歐股在強勁連漲兩天後，周三在上下波動之下收跌。投資人在疫苗保護力和新冠社交管制之間做考量，科技股和奢侈品股逆轉了先前強勁上漲而收跌。

周三泛歐Stoxx 600指數收跌2.82點或0.59%，為477.36點。歐股在前兩個交易日上漲了3.8%。

防禦性股票在早盤交易中提振了市場人氣，但是市場對現有疫苗抵抗Omicron病毒的有效性，以及英國本周可能祭出嚴格管制的擔憂，影響了市場情緒。

BNT和輝瑞(Pfizer)表示，他們新冠疫苗的第三劑注射在實驗室測試中能夠中和Omicron病毒。

該消息讓旅遊休閒股上漲2%。線上博弈公司Evolution漲7.3%，郵輪營運商嘉年華(Carnival)漲4%，假日旅遊公司途易(TUI)漲2%。

美國投資銀行摩根大通周三預測，2022年將標示著新冠肺炎傳染病的結束，全球經濟將全面復甦。

道富環球顧問公司(State Street Global Advisors)在2022年展望報告中表示，歐洲股市處於一有利地位，相對於美國股市，歐股估值具有吸引力，在先進國家市場當中的獲利和成長預期也最好。

艾司摩爾、英飛凌、奢侈品股LVMH集團、愛馬仕、開雲集團(Kering)皆下跌在1.4%至4.6%之間，拖累大盤下跌最多。

本周初的兩日大漲，已經讓歐股收復了先前因Omicron病毒的下挫失土，指數目前僅比11月中旬創下的歷史高點低3%。

雀巢漲1.6%，股價來到123.8瑞士法郎的歷史新高，也推進瑞士股市SMI指數創新高。該公司宣布減持法國化妝品集團萊雅(L'Oreal)股票。

福斯集團跌0.3%，該汽車製造商稱晶片短缺將至少持續到2022年上半，對福斯構成挑戰。

德國快餐供應商HelloFresh在下調明年展望之後，下跌10.9%。

化工和回收公司Umicore在近三個月內第二度下調展望，股價跌9%。