隨著元宇宙話題興起，NFT也突然從英國佳士得拍賣以6900萬美元售出一項數位藝術品後受到關注，緊接著今年4月創立的NFT項目《Bored Ape Yacht Club》(無聊猿遊艇俱樂部)，在社群受到熱烈討論，甚至昨天Twitch聯合創始人Justin Kan也宣布將在未來幾周公開推出基於Solan的遊戲NFT市場Fractal。

如果有關注到NFT，就是所謂的「非同質化代幣」，是建立在區塊鏈上的一串識別代碼，屬於加密貨幣的一種。它具有不可替代、不可拆分及獨一無二的特性，並且能透過智能合約，不須透過第三方即可自動執行協議。每個NFT都有自己的識別代碼，世界上不會有兩個完全一樣的NFT，且無法像加密貨幣一樣分割成更小的單位進行交易。這兩大特點使每個NFT都是獨一無二的，也因此使其產生了收藏性及紀念價值，被用在數位藝術品、遊戲道具。

台灣遊戲族群近期除了寒假來臨因素外，也感染了NFT熱潮，族群股價這兩天一飛沖天。台灣遊戲股最先投入NFT的歐買尬(3687)，加上集團綠界科技(6763)、歐付寶即將上櫃及興櫃，股價近期狂奔，網龍(3083)、傳奇(4994)、辣椒(4946)、華義(3086)、昱泉(6169)近兩個交易日也是噴出情況。

NFT吸引購買的原因有：1.收藏喜好、2.獨特性、3.稀有度高、4.增值空間可能性。進一步來分析，NFT是不是對有IP的廠商有利？遊戲業者不諱言，有IP的廠商相對較無IP廠商有利，因為在IP授權部分，缺乏IP的廠商多半需要另外進行合作或條件洽談，自有IP則運用上相對較具彈性。以國內廠商來看，擁有自有IP像是傳奇、網龍、宇峻(3546)、弘煜科(6482)、歐買尬、大宇資(6111)等。

若本身是附有知名度的IP變成了NFT商品，首先就可吸引喜好IP的收藏家，提高購買意願。如同市售的限量版公仔一樣，有非常高的收藏意願，隨著IP知名度越高，相對性NFT能帶動的增值空間也會跟著提高，因此除了吸引到喜好收藏家外，也會有投資客，做為投資獲利。而國內文創股中，最具IP代表性的就屬於霹靂(8450)，兼具藝術收藏及遊戲道具的價值，股價最早一飛沖天。

歐買尬是這波國內遊戲廠商走在浪潮尖端的業者，《LUNA Online》連續兩波推升NFT商品。NFT加密數位藝術產品珍藏利基在於，多以限量推出，以《LUNA Online》NFT產品來看，每款NFT藝術品僅推出一款，每款一張，因此若產品已被他人購買收藏，只能等待現有收藏家願意釋出，才有機會取得。NFT藝品如實體藝術，舉例如畫作、雕塑等相同，差別在於實體畫作或藝品，可能出現複製品，但NFT藝術品是透過區塊鏈的智能合約，給予每樣產品一個獨一無二的區塊鏈合約地址，使其無法被複製，亦無可取代。

至於推NFT能不能轉換為遊戲營收，普遍被遊戲業者認為具有正面意義，歐買尬《LUNA Online》NFT產品上架平台OpenSea來看，選擇OpenSea平台，主要考量其平台為全球最大NFT交易平台，且該平台對創作者(NFT產品擁有者)的保障也較高，NFT產品每經過交易、轉手一次，平台也將提供原創作者部分比例的版稅分潤，此外，NFT產品的成功推出，也同時提升遊戲知名度，不論在NFT商品或遊戲上，都有正向的影響。

此外，遊戲內因為很多玩家喜歡自由創作，在創作下的產物也都具有獨特性，因此很多人會將自己的創意轉換成NFT，分享給更多人，除了能夠交易販售外，更多也希望創作得到認可與支持，而在PLAY TO EARN的遊戲走向下，除了能夠掀起一波話題，遊戲亦可吸引更多人潮，對增加遊戲營收相當有幫助。