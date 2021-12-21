受新冠疫情衝擊，全球表演藝術幾乎被迫停擺，伺服器機殼廠勤誠（8210）號召企業，共同贊助當代傳奇劇場《蕩寇誌之終極英雄》沉浸式展演，勤誠董事長陳美琪更訂下17日全球首映包場，邀請企業好友一同共襄盛舉，期望能達到拋磚引玉的效果，號召更多企業關注吳興國和林秀偉老師的經典之作。

陳美琪疼惜這群無悔堅持的表演者，更珍視藝術文化帶給人心撫慰與城市進步的力量，號召8位企業友人共同贊助當代傳奇劇場，將《水滸傳之蕩寇誌》轉拍3D並登上台北101?融域AMBI SPACE ONE，進行360度沉浸式展演，經過台前幕後一年半的努力，以5G+4K科技演繹的《蕩寇誌之終極英雄》於17日重磅登場，勤誠與當代傳奇劇場舉辦全球首映包場，一同見證藝術與科技跨界的新實現，以沉浸劇場的形式，向世界發聲。

陳美琪表示，參與《蕩寇誌》光影沉浸劇場，最寶貴之處在於證實了我所深信且奉行的理念－「廣結善緣，信其可行，必有迴響」。

勤誠希望能藉此廣結善緣，並為藝文傳承盡一份心力，同時，也達到拋磚引玉效果，邀請更多企業及合作夥伴共同參與，目前已有全漢、今網寬頻、馨昌、中譽工業、千附實業、勤眾興業、會計師曾惠瑾、勤誠董事黃文成等企業及個人一同響應而進行贊助。

陳美琪進一步指出，我們所贊助的不僅是一個團體，而是一段很有意義的文化傳承。

勤誠今年因ESG卓越實踐績效，獲頒天下雜誌「2021天下永續公民獎」中堅企業第六名，未來亦將持續投入企業社會責任，並以「利他，共好」為核心，幻化為實踐CSR的具體行動，包括在雲林環保教育紮根、支持偏鄉數位教育、協助傳統藝文的轉型與傳承、展演募款與推廣、藝術創意競賽、與環保淨灘等，建構企業與社會連結的永續合作，實踐ESG核心理念，發揮共好新價值，形成共好互利產業生態環境，擴大ESG影響力。