員警戴上魷魚遊戲面具扮演搶匪。（警方提供）

警方將搶匪困於公車上。（警方提供）

警方攻堅逮捕搶匪。（警方提供）

新北市瑞芳警分局今（21日）在瑞芳區明燈路彰化銀行進行「攔截圍捕實警演練」，由員警戴上魷魚遊戲面具扮演搶匪，衝進銀行後連開數槍，並喝令行員交付現金，行員機警按下警鈴、保全警衛牢記歹徒人數、車輛特徵、號碼及逃逸方向，並於員警到場後立即告知發生經過，過程緊張逼真。

警方封鎖現場，同步通報勤務指揮中心歹徒特徵、使用車輛及逃逸方向，立即啟動「全區封鎖」、「線上警力攔截圍捕」，同時啟動「快速打擊犯罪特警隊」，經警方積極追緝，迫使歹徒棄車逃逸於新北市私立大基隆駕駛人訓練班內公車上藏匿。

警方包圍公車並與2名歹徒持槍對峙，在警方指揮官心戰喊話及優勢警力下，歹徒仍寧死不從，最後歹徒在彈盡援絕的情況下棄械投降，由指揮官下令攻堅，將2名歹徒逮捕歸案。

瑞芳分局長王鴻儒表示，演練主要目的在於與金融業者合作，提高行員及保全警覺心，並訓練員警在面對重大刑案應變能力，迅速組合「快速打擊犯罪特警隊」，針對搶奪、特殊刑案及挾持人質等特殊重大刑案，發揮勤務指揮管制功能，即時追緝攔截罪犯、迅速破案，展現警方維護治安決心，讓民眾對警方的能力感到安心。