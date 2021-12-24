吳姓男子年輕時染上毒癮，數次戒毒不成，如今邁入高齡，經常生病來往醫院，仍毒癮不改，靠著販毒微薄收入維生，警方24日持拘票逮人，發現吳嫌拄著拐杖，住處已遭斷電，警方只好以手電筒照明搜索，並逮捕他的4名中高齡藥腳。

吸毒悲歌，66歲吳嫌吸毒一生，已是老毒蟲，因染毒惡習，終生幾乎難有穩定工作，現無業住在安南區海尾朝皇宮附近1間老宅。

年邁的吳嫌疾病纏身，經常出入醫院，外出只能拄著拐杖，甚至不會使用手機通訊軟體，與朋友聯絡只靠室內電話，毒品訊息完全遭警方掌握。

台南市警2分局掌握線索，得知他不僅吸毒安非他命與海洛因，平時靠販賣毒品給老朋友，賺取微薄收入度日。

警方24日持拘票前往逮人，發現吳嫌生活落魄，無力繳納電費，住處已遭斷電，住處偶爾仍會聚集一群幾乎無力工作的「阿公級」毒友在該處棲身，彼此互通毒品。

吳男遭警逮時根本無力抵抗與逃跑，警方一邊拿起手電筒在屋內照明蒐證，一邊感嘆吸毒的結果真的戕害生命。

警方掌握吳嫌的販毒證據，又在他處陸續逮獲4名藥腳，全案依照毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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