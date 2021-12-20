根據估計，元宇宙在未來十年內，年均複合成長率高達253%，其中，衍生AR和VR產值，將爆增31倍，其他另有硬體關鍵零組件、應用軟體開發、基礎建設商機十分龐大，吸引Meta、Apple、Google等國際大廠等積極搶進。中信投顧首選11檔元宇宙概念股，上周共有6檔的周線收紅，包括聯詠(3034)、創意(3443)、瑞昱(2379)、聯強(2347)、晶技(3042)、景碩(3189)等。但也有5檔周線收黑，依次為和碩(4938)、緯穎(6669)、廣達(2382)、英業達(2356)和南電(8046)等。

新光投信指出，元宇宙締造的虛實融合新未來，首波受惠為基礎建設-半導體產業，台股具競爭力強的企業，包括矽晶圓、矽智材、晶圓代工、IC設計將趁勢崛起，是明年元宇宙概念題材股，台灣半導體產業更進入未來黃金十年，不少台股基金主要持股，都涵蓋元宇宙概念，尤其是基礎建設部分，元宇宙中長線獲利關鍵，直接掌握在半導體相關企業上。

中信投信指出，目前美國各大科技龍頭布局元宇宙起點不同，臉書Meta卻將主交媒體關係虛擬化，讓用戶在虛擬世界仍可共同互動，希望擺脫蘋果和安卓系統。而微軟推出HoloLens VR眼鏡，近期又近一步和Workplace服務結合；至於nVidia則推出Omniverse平台，建構3D空間以及GeGorce RTX遊戲虛擬實境技術。

和碩董事長童子賢日前表示，目前元宇宙相關產業仍處於開始萌芽階段，要蓬勃發展，關鍵仍是有無出現殺手級應用，相信五年後就會有不錯的進展，看好台灣科技業和元宇宙產業會有相當緊密結合，且市場產值非常大，就好像2000年時網路產業爆發一樣。和碩總經理暨執行長廖賜政也表示，和碩布局元宇宙已經有五到六年的時間，「不是才剛進來的大學生」，在累積一定基礎下，元宇宙的產業起飛對和碩是有相當幫助。