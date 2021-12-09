為持續培養我國學子對稅法的熱情，也盼吸引更多新鮮人投入稅務工作的領域，國立台灣大學法律學院財稅法學研究中心與資誠教育基金會等將於17日（五）下午1點合作舉辦「2021普華PwC租稅法庭辯論賽」，預計在國立台灣大學社會科學院3樓梁國樹國際會議中心舉行。

資誠PwC會計師事務所指出，「普華租稅法庭辯論賽」為國內少見以具體稅務案件為主題之辯論賽，今年以實務上重要的「企業併購股份轉換爭議」為競賽主題，此議題同時涉及法律及會計專業，讓不同系所的參賽者均有可發揮之處，期能藉此比賽促進社會大眾對稅法議題的重視與了解，並培養大專院校學生分析思辨稅法實務問題的能力。

此次「普華租稅法庭辯論賽」由普華商務法律事務所、國立台灣大學法律學院財稅法學研究中心主辦，財團法人資誠教育基金會、中華產業國際租稅學會協辦。採各校自由報名方式，參賽隊伍分別為：國立高雄大學、國立成功大學、中國文化大學、國立中興大學、國立台灣大學、國立台北大學、國立中正大學及東吳大學，共計8隊。

「普華租稅法庭辯論賽」仿照行政訴訟實務，於10月間以抽籤方式，將8隊參賽隊伍分成4組，每組各由1隊擔任原告及被告，兩造於11月間進行書狀交換後，將於12月17日在評審及觀眾面前進行言詞辯論。

主辦單位也特別邀請前最高行政法院法官林文舟、台中高等行政法院法官林靜雯、財政部法制處處長翁培祐、東吳大學教授陳清秀、國立中正大學教授盛子龍、國立台灣大學教授柯格鐘、資誠聯合會計師事務所稅務法律服務營運長許祺昌及普華商務法律事務所合夥律師李益甄擔任評審，從實務及學理觀點，就各參賽隊伍之書狀及言詞辯論進行評分，並給予意見。

比賽結束後，將依8位評審之評分，公布第1名至第3名、最佳書狀隊伍、最佳辯士獎及傑出辯士獎。最佳辯士獎得主除獲頒獎金外，普華商務法律事務所也會提供學習律師實務訓練機會。