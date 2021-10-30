救國團邁向69周年，30日於林口國民運動中心陽光草原舉辦團慶表揚大會，今年以『創新突破．公益傳愛』為主題，在新北市團委會主委王晋祿的號召下，傳達愛的理念與行動。副市長陳純敬到場表示，自己與救國團同為「四年級生」救國團參與公益不遺餘力，期盼繼續為國家、為青年、為弱勢服務。

救國團邁向69週年30日於林口國民運動中心陽光草原舉辦團慶表揚大會，社會局張錦麗局長、新北市議會副秘書長李政勳、新北市議員蔡淑君、陳明義、李余典、洪佳君、宋明宗及邱烽堯等到場。

救國團69週年新北市團慶義工表揚大會，新北市議員蔡淑君、陳明義、李余典、洪佳君、宋明宗及邱烽堯等到場。（戴上容攝）

在「團魂色彩齊飛揚」的主題活動中，看著義工朋友整齊劃一，齊心協力的進行酒精瓶DIY行動，秉持團結一心，共同為防疫努力的精神，來完成酒精隨身瓶製作，隨後將安排致贈各區長照與弱勢機構，守護長者的健康，以發揮團魂精神，讓愛飛揚，盼為持續為社會健康與安全努力。

副市長陳純敬表示，表示自己跟救國團同為「四年級生」，成長過程參加了許多救國團的社團活動，與救國團一同成長茁壯。現在救國團還與社會局合作，協助許多青年與社團培訓計畫，同時參與公益不遺餘力，捐贈復康巴士、白米等各類物資，期盼未來救國團再接再厲，繼續為國家、為青年、為弱勢服務。

新北市團委會主委王晋祿表示，今年雖受新冠肺炎疫情衝擊，嚴重影響國人生活，但「愛心無假期，公益不停步。」為保護堅守於第一線崗位的員警，並協助弱勢單位也能做好防疫工作，救國團新北市團委會於6月始陸續前往多個警政機構捐贈防疫物資，為社會服務付出具體行動。

王晋祿表示，救國團「公益、教育、服務、健康」的四大志業為核心價值，創造屬於新北市的救國團公益地圖，將藉著所有新北市義工團隊的付出，為新北市各區設定不同主題活動亮點，盼能將良善的力量散播到新北市的每個角落。