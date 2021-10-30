金馬電影學院自2009年開辦以來，培養電影新銳不遺餘力，歷屆學員成就亮眼，今年共有5位挺進本屆金馬獎入圍名單，8位入選本屆金馬創投。李永超以《二○二○年的一場雨》入圍最佳紀錄片；曾威量以《一抔黃土》入圍最佳紀錄短片；陳瀚恩、曹仕翰分別以《巴基之詩》、《貓與蒼蠅》入圍最佳劇情短片；梁銘佳則以《濁水漂流》入圍最佳攝影。入選金馬創投的有游智涵《失能少年》、楊婕與李怡慧《犯罪人生》、歐詩偉《長堤》、張亨如《迷霧之都》、張智發擔任監製的《80年代事件簿》、王頴瑤任編劇的《綽莉塔》與蔡雨氛任編劇的《聽海湧》。

2021第13屆金馬電影學院30日開學，來自各地的12位學員齊聚台北，將在《金都》導演黃綺琳的帶領下，展開為期一個月的密集課程，並分組完成兩部短片。學院創辦人侯孝賢也把院長重任交給剪接大師與資深監製廖慶松，自己則以榮譽院長的新身分繼續關心學院。

開幕式上，廖慶松勉勵學員好好享受金馬電影學院的過程，和同學們切磋琢磨、一同努力，把電影視為一輩子的鍛鍊。黃綺琳則說，雖然這次以導師身份加入，但認為自己在電影路上永遠是學生，非常享受和大家討論的過程，也很喜歡今年的劇本。討論很順利，開學前就已進入三稿，覺得能拍得比前幾屆更厲害。

本屆拍攝主題由院長廖慶松與導師黃綺琳共同決定，以開放式的關鍵字「距離、停滯、科技、情感」，讓學員自由發想劇本，希望他們能從社會現況觀察人生，感受大環境下交錯牽動的生命故事。面對即將到來的挑戰，學員皆慎重以待，攝影學員劉晉源特地從布拉格返台歷經隔離後參與，甚至連轉機時間都在連線開會，眾人開學前就已相約面對面討論故事設定，更累積線上開會超過30小時，打破歷屆紀錄。

金馬電影學院照例為學員精心安排了一系列大師課程，邀請燈光指導譚紀良、配樂家陳建騏及羅恩妮開設課程分享經驗；一直在電影製作領域不斷突破，始終走在尖端電影技術前端的品牌Sony亦首度合辦黃信堯導演的攝影講堂，必定能令大家收穫豐碩、滿載而歸。除了影壇前輩們的盡心栽培，和碩聯合科技亦鼎力贊助，擁有專業電影製作技術的中影股份有限公司、聲色盒子有限公司、完美聲音有限公司，則傾力提供器材、技術人員以及後製資源。本屆結業作品將於11月24日於台北信義威秀影城放映，屆時將免費開放入場。