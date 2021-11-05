《刀劍神域 Progressive 無星夜的詠嘆調》特典公告。（木棉花提供）

以虛擬遊戲世界為背景，交織著冒險戰鬥與生存意志的全球暢銷小說《刀劍神域》，將死亡遊戲的起點「艾恩葛朗特」重新詮釋，將於下周五（12日）在台上映的劇場版《刀劍神域 Progressive 無星夜的詠嘆調》，即將帶來大螢幕的戰鬥滿足感，以及女主角「亞絲娜」和主角「桐人」的精彩冒險。

近日公開最新預告，首度露面的全新角色「米特」（兔澤深澄）似乎和「亞絲娜」（結城明日奈）有著密切關係，亞絲娜是如何與米特相識，米特是否深諳完全潛行（又稱：FDMMORPG）的遊戲，並且同時肩負起保護亞絲娜安危與破關的艱鉅任務？2人在遊戲設計者「茅場晶彥」的陰謀中，是否能尋求生存之道，並找到下去的理由？這場毫無血光，只為邁進的殺戮、卻徹底扭轉萬名玩家真實的生活，更改變了原本生活在升學壓力下的明日奈，充滿動作與熱血的輕小說改編鉅作，今年將為各位帶來絕佳的刺激與滿足。

還有粉絲們最期盼的入場特典企畫，只要於戲院現場購票，以及手持電影預售票劃位入場的觀眾，均可乙票兌換乙份，首先上映當天至12月2日，大方祭出的是輕小說人氣繪師「abec」繪製的劇場版限定明信片，巧手慧心的abec老師特別將桐人、亞絲娜、米特3位劇場版主角以連屏風格描繪，蒐集完全3款的觀眾，可以將明信片拼成一幅完整美圖，接著12月3日起至12月23日，有為動畫人物操刀設定的角色設計師「戶谷賢都」繪製的2款迷你色紙風人物圖卡，除了有亞絲娜為主帥氣招式款，還有大家俏皮的手比「S.A.O」的款式， 每種都值得各位觀眾納入珍藏，各位觀眾要跟緊上映戲院與場次表，將劇場版特典全數蒐集到位。

同時「刀劍神域 [email protected] CAFÉ 復刻活動」，目前也加入了電影聯名活動。目前除了動畫版的餐飲特典系列外，同時加碼推出劇場版限定款特典杯墊與亞絲娜造型特色杯貼、活動期間只要點任一飲品，就有機會隨機獲得杯墊與杯貼各乙個，杯墊共計3款，款式隨機贈出，即日起只要透過網路預約訂位，就能隨機獲贈1款劇場版限定透明霧透卡（共計3款），活動只到16日，刀劍迷們把握時間了！更多消息請洽木棉花各官方社群平台。