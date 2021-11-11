已故男星千葉真一帥兒子新田真劍佑，追隨父親腳步踏入演藝圈，近年來累積多部作品，更屢屢被欽點當動漫改編影集或電影的主角，也都有不錯成績；日本漫畫《ONE PIECE航海王》風靡全球近24年，近期宣布開拍真人版影集，新田真劍佑飾演主角之一索隆，在IG興奮貼出多張相關照片證實，意外洩露拍攝場景，讓網友超驚喜。

新田真劍佑過去曾在《神劍闖江湖》2部真人版電影飾演「雪代緣」，還演出過好萊塢電影《環大平洋2》，及主演《聖鬥士新矢》的真人版電影，在影視作品中好表現令觀眾印象深刻；日前Netflix宣布《航海王》真人版影集開拍，並公佈由漫畫作者尾田榮一郎共同選出的出演名單，馬上掀起全球粉絲討論。

日本漫畫《ONE PIECE航海王》近期將改編真人版影集，新田真劍佑飾演主角之一索隆。(圖/ 摘自新田真劍佑IG)

其中男主角魯夫是由18歲墨西哥演員伊納基戈多伊（Inaki Godoy）飾演，娜美則是由新人女演員艾蜜莉路德（Emily Rudd）擔綱，索隆由美籍日裔男演員千葉真一兒子新田真劍佑演出，塔茲斯凱拉（Taz Skylar）則是香吉士，騙人布則是雅各布吉布森（Jacob Gibson）飾演。

新田真劍佑在IG分享接獲演出的好消息，意外曝光拍攝場景，讓粉絲超驚喜。(圖/ 摘自新田真劍佑IG)

消息曝光後，新田真劍佑本人也在IG分享公佈選角的消息，還PO出多張相關照片，有索隆被懸賞、印著「ONE PIECE」的劇本和拍攝場景，許多網友看到劇組真的做出還原漫畫中的多艘船，都相當震驚，紛紛激動留言，「我的天啊！我的天啊！是梅利號」、「等不及了，連尾田都有參與，讓人更期待」、「恭喜，這應該是一生最棒的角色之一吧」。