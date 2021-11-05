盧以恩挑戰在劇場中演出的視障大提琴手。（公視提供）

影集《四樓的天堂》由導演陳芯宜、金鐘編劇樓一安打造，台港跨海合作金獎團隊，卡司包括影帝黃秋生、影后謝盈萱、金馬獎最佳新人范少勳等人。本周將迎來大結局，金鐘獎最佳新人獎盧以恩飾演的視障大提琴手身世與推拿師黃秋生有關，范少勳飾演的塗鴉客與前任王真琳準備攜手迎向新的生活。

盧以恩這次在《四樓》挑戰在劇場中演出的視障大提琴手，為了揣摩角色，她在開拍前花了2個月時間學大提琴，但是拍攝現場常常當天才拿到最後確認的音檔，坦言要在這麼多人面前拉大提琴壓力很大。

她也花3個多月揣摩視障者生活，一開始在住家附近的公園練習、包括使用手杖，後來則是隻身前往超市練習揣摩，因為太逼真，現場的客人全部都信以為真，還有媽媽現場以此給小朋友機會教育說「你如果一直玩手機你的眼睛就會像那個姊姊一樣」，讓她哭笑不得。黃秋生讚賞盧以恩很聰明、很有天份，「有時候台詞講完了導演沒有喊停，我繼續接著講，她也可以接得上，非常好」。

黃秋生有場哭戲，謝盈萱分享說，自己不是一個演哭戲有技術性的人，要瞬間掉淚很難做到，「秋生哥跟我說，哭戲不是講求技術性，也不是為了哭而哭，重點是那個從內而外的運作。那場戲，角色是沒有台詞的，只有看著舞台的演出，接著情緒湧上來，忍不住衝向後台。坐在他旁邊可以感覺到，他的啟動非常快速，是內在跟技術都一起到位的，當下是有被嚇到，覺得到底怎麼把兩件事情都在不到一分鐘內的時間辦到。」