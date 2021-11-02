2019年參與台南市第二選區立委補選的「最強村姑」陳筱諭。（本報資料照片）

2019年台南市第二選區立委補選，現任民進黨立委賴惠員投票前於電視政論節目上，公開指控「最強村姑」陳筱諭背後有國共操盤，陳除依違反選罷法意圖使候選人不當選提告外，還提起民事侵權損害賠償之訴。其中，民事已判決賴惠員需賠償20萬元確定；至於刑事方面，今年3月經檢方起訴後，台南地院2日判刑4月，得易科罰金，並褫奪公權1年。由於此案還可上訴，目前還不會影響賴惠員的立委資格。

法院審酌，賴惠員曾為市議員、現任立法委員，對選舉制度乃落實民主政治的重要機制，選民必須藉由正確資訊，方能評斷候選人的才德、品行、學識、操守及政見等條件，進而達到選賢與能之目的，本應知之甚明，但卻未合理查證，逕自傳播不實之事，危害選舉的公平性與正確性，足以敗壞選風，對於國家民主政治發展的負面影響不小，所為實非可取，除判處徒刑外，也一併宣告褫奪公權。

賴惠員得知判決結果後，否認意圖使陳筱諭不當選，還強調原本要傳多位證人出庭作證，但因部分證人有顧慮沒有出庭，此案她一定會上訴。陳筱諭則強調司法是公正的，並指判決結果對於現在想參與政治公共事務的年輕人來說，也是一針強心劑，不是位高權重的人就能為所欲為，不是在位者就能毫無畏懼地傳播不實訊息，希望賴惠員可以以此為鑑。

台南市第二選區因前立委黃偉哲當選台南市長，遺缺於2019年3月16日進行補選。當時，除了陳筱諭以無黨籍身分參選外，另有楊筱如、郭國文、吳炳輝、謝龍介、吳國棟等5名候選人。

判決指出，賴惠員於2019年3月8日在民視新聞台「政經看民視」節目錄影時，發表「大家也知道陳筱諭後面是誰在操盤」！這個很清楚，很清楚！（主持人問：誰在操盤？）當然是中共！（主持人問：真的啊？）是啊！（主持人問：是陳筱諭啊？）是啊！她的資金真的是、真的是，很明顯、很明顯（此時賴惠員手持看板，看板上記載『都是國共在操盤』）」等言論及文字，影射陳筱諭的選舉受到大陸的操控。

法院認為，該節目於同日晚間8點到10點公開播出，賴惠員以此方式向全台民眾具體指摘及傳播不實之事，足生損害陳筱諭的名譽，以及公眾對投票意向決定的正確性。