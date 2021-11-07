行政院長蘇貞昌 (吳家豪攝)

時力立委陳椒華今日於臉書PO出11月5日質詢影片表示，前民進黨祕書長吳乃仁在擔任台糖董事長期間涉嫌賤賣台糖土地，於2018年9月高院判決確定，吳應賠償台糖1.18億，但吳並未主動償還給台糖，請行政院長蘇貞昌關注此案。蘇回應「欠錢就該還，但我不知道他有沒有錢。」

春龍公司董事長潘忠豪原本向台糖承租土地，後來在民進黨立委洪奇昌牽線下，在2003年向台糖表達購地意願，後來吳乃仁在同年10月核定此地出售價格，並報經濟部同意備查，12月吳乃仁離開台糖。

2004年4月，台糖重新進行土地鑑價，後來新任總經理以吳乃仁核定的價格，將土地出售給春龍公司，2006年檢調介入調查，認為吳乃仁核定的地價低於市場行情，以貪汙、背信罪名起訴吳乃仁與洪奇昌。2014年再審判決，洪奇昌無罪，吳乃仁遭判9個月，並入監服刑。

與吳乃仁、洪奇昌同屬新潮流系的副總統賴清德，在2014年擔任台南市長時期，曾以政治生命，力挺吳、洪清白，與當時國民黨台南市議員對賭。

獨派大老辜寬敏曾為此表示「賴清德的政治生命要奉獻給台灣，不是給吳跟洪。」而吳乃仁、洪奇昌都是民進黨創黨元老，並同為新潮流大老，但兩人數年前已離開新系，吳乃仁更直接在2018年時就退出民進黨，傳聞是因為跟蔡總統不合。

陳椒華說，高等法院在2018年9月已判決確定，吳乃仁應賠償台糖1億1796萬，但吳並未主動償還，請蘇貞昌關注此案。

蘇貞昌當天於立院議場回應陳椒華「吳乃仁對民進黨有貢獻，也曾為台灣民主過程努力，但他現在既沒有位也沒有權，他個性豪爽，如果有錢當然會還，但我不知道他有沒有錢。」

台糖表示，在法院判決後，即依法執行，於今年3、4月份別追討兩筆動產約193萬元，現已入帳；另有查到一筆位於台中巿台灣大道上的不動產，為國有地地上建物，經估價師鑑價總金額約59.9萬元，將會執行拍賣，收回欠款。