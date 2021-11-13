國民黨立委鄭正鈐（如圖）12日在立院質詢質疑，台灣清大前正副校長遭抹紅，未料遭行政院長蘇貞昌當場3度回嗆「吵死了」。（張鎧乙攝）

清華海峽研究院新竹辦公室疑違反兩岸條例議題延燒，行政院長蘇貞昌今12日到立法院備詢時，與國民黨立委鄭正鈐爆發口角，蘇還回嗆鄭，「吵死了，回答你就說設立就違法嘛，你要問還有沒有什麼行為違法，設立就違反，聽懂沒？」對此，資深媒體人羅友志直批蘇貞昌是民主殺手，根本是獨裁者。

對於蘇貞昌日前在立院嗆鄭正鈐「吵死了」，羅友志今(13日)在臉書上表示，蘇貞昌是民主殺手，且政治焦慮到喪心病狂的地步了。而蔡英文還留著他，不是為了穩定台灣，是為了吸收對民進黨執政的負能量，任由這廝破壞民主程序在所不惜台灣，為了這兩個人，徹底瘋狂了！

羅友志回憶起朋友看到自己在臉書上與綠營政治人物的互動，並感嘆，原來台灣已經撕裂至此，看這些「特殊朋友」的言論、社群、生活，自己喜歡看內容，「盡量」排除既定印象、政治背景，盡量的意思是「難免」，原因無他，「我不喜歡你的言論，但是我誓死捍衛你說話的權力！」既然都要捍衛人家說話的權利了，為什麼還要排除他說話的內容，那不是背道而馳嗎？

羅友志直言，蘇貞昌根本是獨裁者，他不但不可能聆聽不同黨派的聲音，連非自己派系的都下手毫不手軟，活像一隻全身防備力的刺蝟，誰靠近都當作不懷好意。「袂見笑」、「吵死了」隨意脫口而出，自然展現、毫不遮掩，霸道思想、唯我獨尊態度溢於言表！「這種人，還好『只是』行政院長，你不覺得該慶幸了嗎？！ 」