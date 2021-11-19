蔡英文總統、行政院長蘇貞昌19日下午特地南下高雄鳳山區參加鳳誠、鳳松安居社會住宅開工動土典禮，未來將提供731戶社宅，預計2025年1月完工。蔡英文致詞時強調高雄市是中央與地方合作興建社會住宅的典範，非常感謝高市府配合。

中央與地方聯手宣示將在高雄興建1萬戶社宅，繼15日高雄左營區崇實安居社會住宅動土後，國家住都中心19日再於鳳山區舉辦鳳誠、鳳松2處社會住宅動土典禮，包括蔡英文、蘇貞昌、內政部長徐國勇、高雄市長陳其邁、國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群及多位民代都到場出席動土典禮，祈求工程可以順利。

鳳誠、鳳松2處社會住宅位於鳳山區鳳松路與鳳誠路口，基地鄰近澄清湖，赴韓自然景觀及觀光遊憩的生活機能，將興建地上13至14層、地下3層大樓，總共提供731戶社會住宅，預計2025年1月完工，同時也將規畫日照中心、幼兒園與店舖。

蔡英文致詞時表示，自己上任後推動「安心住宅計畫」政策，規畫8年興辦20萬戶社宅，其中12萬戶由中央與地方合力興建，8萬戶則以包租代管方式辦理。她稱讚陳其邁率領高市府團隊成立高雄市社宅平台，加速協調土地取得、設計、規畫等工作，是中央與地方攜手合作興建社宅的典範，也感謝高雄租賃業者在城中城大火發生後，第一時間提供受災戶媒合租屋。

蘇貞昌說，20萬戶社宅目標相當高難度，目前12萬戶實際興建中社宅雖已完成5萬戶，腳步越來越快，但他希望還要更快，只要是像高雄這樣配合興建社宅的縣市，內政部跟住都中心應大力支持；反過來說有些縣市把原本要蓋社宅的土地賣掉，內政部也應公布效率慢的縣市，中央有責任公布讓市民知道他們的市長沒有盡力蓋社宅，藉此加大縣市配合力道。

國家住都中心簡報指出，「鳳松安居」社宅基地面積達5984平方公尺、「鳳誠安居」4529平方公尺；鳳松社宅規畫地上14層、地下3層建物，房型則有1房266戶、2房106戶、3房39戶；鳳誠社宅規畫地上13層、地下3層，1房192戶、2房84戶、3房44戶。