憂珍愛藻礁公投五五波？ 蔡英文今視察桃園大潭電廠

蔡英文總統今赴桃園觀新藻礁、大潭藻礁和大潭電廠；桃園市長鄭文燦致詞表示，「我們珍愛藻礁，盡最大力量讓三接跟大潭海岸、跟藻礁可以並存共生」，「三接跟藻礁共生已經是現在進行式」。

陪總統視察藻礁 鄭文燦：三接跟藻礁共生已經是現在進行式。曾薏蘋攝

鄭文燦強調，擔任市長7年，「第一線團隊很辛苦，每天都在保護藻礁，不是喊口號，是用每天行動保護藻礁」。

陪總統視察藻礁 鄭文燦：三接跟藻礁共生已經是現在進行式。曾薏蘋攝

陪總統視察藻礁 鄭文燦：三接跟藻礁共生已經是現在進行式。曾薏蘋攝

鄭文燦提到四個生態保育成果指出，7年中包括工業污染源專案稽查、貓頭鷹專案，一共稽查1萬多次，開紅單開了2300多張，金額超過3億4千萬多、移送法辦24家廠商、勒令關場有95家，在工業污染源用心稽查，讓河川海洋減少污染，海砂跟海漂垃圾，成立16個海岸稽查隊等，在地居民跟漁會、企業充分合作，海岸垃圾清除很徹底，生態旅遊亮點，是北台灣除了北海岸外就是桃園，目前是生態旅遊的重點；他們運用很多環保科技，在保護海岸藻礁努力上。

他說，特別說明，蔡英文曾經到過觀新藻礁保育區，當時對於珍愛藻礁、藻礁永存的目標，總統上任或他當市長都是盡最大努力來完成，生物多樣性，觀新區提高2.7倍，大潭區也提升兩倍以上，能源國家隊包括中油跟台電，並不是忘了環保及保育，而是跟在地居民合作，完成很多工作。

他指出，剛才看到大潭的第三接收站，那是2013年前就已經在東帝士階段就完成路填區，目前就使用那個海岸，263公頃海岸只用23公頃，現在上任後又往外推，把第三接收站往外推兩次，目前工程完成一半，已經花260億元，但這工程進行當中，並沒有跟大潭藻礁產生衝突。

他表示，中油跟台電團隊第一線工作人員應該被肯定，也要給再地居民肯定一下，希望可以支持國家能源建設，保護海岸生態，希望可以回饋地方，大潭跟三接有回饋措施。他有信心大潭電廠跟藻礁會共生，三接跟藻礁也會共生，這讓生物多樣性提高，有調查有具體資料可以看得到，希望國家能源轉型對台灣供電可以穩定。