桃園龜山承恩砂石場崩塌活埋小黃運將，桃園市長鄭文燦1日表示，經跨局處專案調查，承恩有多項連續違規及重大公安紀錄，至今無法改善，宣布撤照，他也提到另有3家沒營業的業者也一併撤照，經發局指出，業者若不服處分，可於1個月內向經濟部提出訴願。

桃園龜山承恩砂石場10月12日崩塌造成行經的小黃運將不幸遭活埋身亡，鄭文燦說，承恩砂石場有連續違規、重大公安紀錄且無法改善，經發局已完成撤照行政程序，另外還有幾家砂石場已經沒有營業或其他狀況，也一併撤照。他也宣布桃園要制定砂石場管理辦法，地政、環保、農業等各局處，都要本於職權，將聯合稽查的標準明確化，以及詳列稽查注意事項。

鄭文燦也要求經發局負責，召集專案會議統整各局處意見，強調平時就要督導減少違規、注意公安、不得有汙染。

經發局指出，按照《工廠管理輔導法》第25條第4款的規定，裁罰2次以上且情節重大者可以撤照，經發局發函經濟部中部辦公室詢問對於「情節重大」的認定，中辦建議參考環保跟勞檢的意見，因勞檢認定承恩壓死運將是重大職災，經發局據此做出撤照裁定，周一已發函給業者，業者若不服處份，可於1個月內向經濟部提出訴願。