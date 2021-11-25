藻礁公投推動聯盟上午和國民黨立委林為洲、民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委陳椒華、台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政、環境律師張譽尹共同舉行記者會。（趙婉淳攝）

蔡英文總統視察大潭藻礁，承諾未來將投入10億作為生態與藻礁保育基金，強調環境保護與國家發展可以雙贏。對此，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政批評「睜眼說瞎話」、「被綁架的局外人」，藻礁保育應長期做生態調查累積數據，並提出更有效的保育措施，「不是一張嘴巴把錢丟下去」。

談到蔡英文上午視察觀新藻礁與大潭藻礁，潘忠政說，他很懷疑中油到底是把蔡英文載到哪裡看大潭藻礁，藻礁上已經有很大的橋墩矗立起來，「這如果還不叫破壞，不曉得總統對於破壞的觀點跟一般人民差在哪邊？」

潘忠政表示，政府一直強調觀新藻礁保育很好，但保育好不好至少要有2個重要指標，首先，生態有沒有更多，若沒有做生態調查、沒有數據，如何讓人信服保護做很好？其次，該處為電廠入水口導流堤，突堤效應不斷侵蝕，這樣的侵蝕對於礁體就是一個傷害，應該要做長期的監測，連這都沒有做，「如何說這裡保護得更好？」

雖然潘忠政在今年4月22日在總統府當面邀請蔡英文視察大潭早礁，但總統府後來未回應，今天也未事先通知環團或邀請同行，潘說，蔡英文此次應該是要好好看一下三接工程對藻礁的影響，不過她到現場看了後卻說沒影響，根本是「睜眼說瞎話」，表示有人蒙蔽、不讓他看到真實的破壞狀況，儼然是「被綁架的局外人」。

至於蔡英文承諾中油未來會投入10億元生態與藻礁保育基金，潘忠政指出，這是他首次聽到10億元保育基金，過去只說過三接會用5年5億的方式做保育，現在要加碼到10億元，但若方向搞錯，「10億元只會搞得更慘」。

潘忠政說，藻礁保育應該要長期做生態調查累積數據，看看哪些人類行為會有哪些影響，並且提出具體有效益的保育方法，「不是一張嘴巴把錢丟下去」，這樣的砸錢方式好像有錢就可辦事，但有時若辦錯方向只會更亂。