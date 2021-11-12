頭髮長是飯局妹？ 賴士葆：談話被扭曲。（資料照／劉宗龍攝）

衛福部長陳時中脫罩高歌喝酒影片在網路瘋傳，外界質疑在場女性疑似陪侍。國民黨立委賴士葆昨稱，與會女性「頭髮這麼長應該就是飯局妹」，遭行政院長蘇貞昌批評，此發言對女性不公平。賴士葆今受訪強調，最該向女性道歉的就是蘇貞昌，辱罵國民黨立委鄭麗文「袂見笑」至今還沒有道歉，「他才最應該受到全民譴責」。

影片中的長髮女性被起底，為1111人力銀行前執行長陳曉蓁，蘇貞昌今受訪時說，賴士葆的發言對女性非常的不公平，直言「很多在立法院長頭髮的女立委，不知道要作何感想？」

對此，賴士葆再次強調，昨天的發言都是根據媒體報導，指的是在飯局內的人，「請問民進黨女立委有在飯局內嗎？」他批評，蘇貞昌不要圍魏救趙，要救陳時中就拿他當祭旗。

「最該向女性道歉的就是蘇貞昌！」賴士葆痛批，蘇貞昌在國會殿堂罵鄭麗文「袂見笑」，這件事情他都還沒道歉，現在怎麼敢講尊重女性？

賴士葆強調，他從政20年都是尊重女性，講的話也都是根據媒體報導，蘇貞昌卻無限擴張來圍剿他，「蘇貞昌才最該受到全民譴責，那些要來圍剿我的人，請他們先圍剿一下蘇貞昌，這樣才比較公平」，他質疑，衛福部醫福會執行長王必勝婚外情事件怎麼就沒看到女性出來圍剿？

賴士葆重申，自己講的話是針對參加飯局的人，且有根有據，不是無的放矢，並請陳時中講清楚，那些人到底是什麼人？廉政機關也要調查。