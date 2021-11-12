明年的羅東鎮長選舉雖然目前綠營看似平靜無波，只有薛呈懿一人公開積極造勢，但台面下卻是暗潮洶湧，至少有前冬山鄉長、現任縣議員謝燦輝等5人受到黨內徵詢或點名，讓這一場羅東鎮長選戰更顯得撲朔迷離。

據了解，目前黨內已被徵詢過或這是點名可能投入羅東鎮長選戰的人選包括了前冬山鄉長、現任縣議員謝燦輝、前五結鄉長、現任縣議員簡松樹、前縣議員邱嘉進、前議員張明華、以及陳定南基金會董事蔡惠玉等人。

被徵詢或點名的幾位人選，被徵詢過的張明華明確表態沒有意願，謝燦輝則表示，他並不知道自己有被點名，但如果黨有需要並且徵召他，就會仔細考慮此事，畢竟「戰士沒有選擇戰場的權力」；邱嘉進的態度也一樣，如果是被黨徵召，就願意「為黨一戰」，但如果要透過初選方式產生人選，就沒有這個必要，邱嘉進並強調，明年宜蘭縣的鄉鎮市長選舉，縣黨部應該一律採取協調方式產生人選，如果要舉辦初選，勢必會造成內部分裂，將不利於縣長選舉。

據了解，明年的羅東鎮長選舉綠營內部之所以冒出了這麼多的人選，主要是三年前薛呈懿執意以無黨籍身份參選，導致綠營即使總票數多過藍營，但民進黨所推派的黃素琴卻高票落敗，這道裂痕至今難以弭平，如果此次民進黨改推派薛呈懿參戰，勢必讓原本支持黃素琴一派的人馬心生不滿，並恐將重蹈三年前因內部分裂導致敗選的結局，因此勢必要再經過仔細推敲、討論，產生出一位各方都能接受的人選。

相較之下，藍營則幾乎確定就是定於一尊，由國民黨籍的現任鎮長吳秋齡力拚連任，在藍營內部團結下，成功連任的機會讓外界相當看好。