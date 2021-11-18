民進黨全代會日前通過明年地方選舉布局的《2022年直轄市與縣市長提名特別條例》，六都市長候選人由黨主席依徵召辦法提名，經中執會通過後徵召，引發各界關注。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，這種提名方式的確不民主，但顯然民進黨現在計畫就是在六都選戰中能「坐三望四」，只要目標達成，總統蔡英文就能維持強勢總統地位，更手握2024總統候選人提名權。

黃暐瀚昨（17日）在網路節目「鄉民大會」上表示，蔡英文將六都提名權握在手裡，若民進黨明年選得好，蔡英文將會是繼續有影響力的總統，就如前總統陳水扁的第二任任期；黃指出，陳水扁第二任並沒有跛腳，陳利用讓當時的呂游蘇謝彼此猜忌，來達成恐怖平衡，以維持自身的勢力。

當蔡英文決定手握六都提名權，黃暐瀚認為，有二件事情可以觀察：首先是民進黨內沒人敢挑戰蔡英文地位，其次是提名權過程的確不民主，但顯然民進黨現在的目標就是勝選，希望2022在六都選戰中能「坐三望四」（保住三席）。

黃暐瀚解析，民進黨現今之計就是要保住高雄、台南、桃園，台北能選贏，若民進黨明年真的達成此目標，拿下六都中的三都或四都，蔡英文的強勢總統地位就能維持到2024，甚至或將指定民進黨2024總統候選人。