澎湖罕見大場面，「四大公投」說明會民進黨全省走透透，離島第1場澎湖場7日登場，綠營動員鄉親超過1500人力挺，副總統賴清德跨海宣講，大聲疾呼為了台灣未來前途，一定要投不同意。

配合民進黨中央指示，澎湖籍立委楊曜7日下午在馬公西衛農漁銀活動中心舉辦「四個不同意．台灣更有力」首場公投說明會，副總統賴清德、內政部次長陳宗彥、黨中央副祕書長林非帆、前澎湖縣長陳光復、澎湖主委盧長在等都出席開講。

雖然說明會短短1個半小時，賴清德也來去匆匆僅半小時，但綠營動員澎湖鄉親超過1500人，10多輛遊覽車來來回回各村里載送數趟，難得的場面澎湖綠營團結士氣大振奮，也顯示了澎湖年年藍消綠漲的氣勢。

賴清德感謝澎湖鄉親支持，民進黨政府力促軍公教離島加給福利及強化醫療提升，也趁勢力捧澎湖立委楊曜及前縣長陳光復的功勞。

賴清德強調，台灣是民主國家，民主就是人民作主，主權在民的國家政策，年底四大公投攸關至重台灣未來前途發展，民進黨政府有責任說明清楚。

賴清德指出，重啟核四、反美豬、三接遷離、公投綁大選四大公投，其中有兩項事關乎台灣能源轉型，現今時代核能發電危險、火力發電汙染，這是台灣刻不容緩的議題。

關於美豬進口，政府已明定層層把關，籲請民眾放心；至於公投綁大選，上次九合一選舉造成大混亂的經驗不容再犯。