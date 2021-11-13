14國駐台代表於13日一起到桃園觀音觀音濱海遊憩區進行淨灘活動。（陳夢茹攝）

桃園市政府、環保署及外交部13日於觀音濱海遊憩區辦理14國駐台使節人員淨灘活動，14國駐台代表紛紛捲起衣袖保育海岸，約有200人共襄盛舉，清出不少垃圾及回收物。

行政院環保署長張子敬表示，先前在澎湖辦理駐台代表活動時，大使們發現台灣擁有漂亮的海灘、海岸及海洋，但卻受海洋廢棄物之苦，為此提議辦理淨灘活動，才造就這次14國駐台代表一同淨灘的契機，近年行政院推動「向海致敬」計畫，更鼓勵國人認識、親近海洋。

桃園市長鄭文燦也挽袖參加，他表示，聯合國氣候變化綱要公約第26屆大會達成「2050年淨零排放」的全球共識，為保育海洋，桃園設有專責海岸保護的海岸管理處，並畫設草漯沙丘地質公園、許厝港國家級濕地、觀新藻礁保護區、新屋石滬群等亮點，以保留海岸的珍貴生態。

鄭文燦盤點海洋保育措施，他指出，桃園有16支海岸巡護隊、5支環保潛水隊、96艘漁船組成環保艦隊，總人數近1000人，定期協助清除海漂垃圾，市府更另外購置沙灘清運車等機具，用機器替代人力搬運淨灘垃圾，也持續稽查汙染事件及河川口水質監測，避免發生海洋汙染。

環保局局長呂理德補充，市府今年成立海洋環境教育基地「里海學堂」，以提升市民親海、愛海及識海的公民意識。此外，今年除許厝港國家級濕地、牽罟文化及觀新藻礁保護區等3場域已取得環境教育設施場所認證外，草漯沙丘、新屋石滬2處正申請審查中，有望在今年底取得認證。