26國、超過40位外交官除體驗新屋范姜古厝辦桌外，早上也到草漯沙丘地景踏查。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市長鄭文燦19日邀請26國駐台大使、代表參訪大潭電廠、踏查草漯沙丘、新屋范姜祖堂導覽。晚上於古厝前埕辦桌，由在地五星級飯店準備桃園在地食材復興甜柿、楊梅仙草、客家梅干肉等製作的美食佳餚。

鄭文燦表示，桃園的海岸線有漁港、濕地、沙丘等環境保護區，同時也是台灣風力發電的重要場域，未來桃園將持續推動能源轉型，落實綠色永續與循環經濟。今天下午參訪的大潭電廠，正由美國、日本、韓國的供應商興建7、8、9號發電機機組，大潭電廠未來將佔台灣的20％總發電量，有助緩解北部用電需求。

鄭文燦說，觀音草漯沙丘有台版撒哈拉沙漠之稱，為年輕人、情侶、結婚新人拍照打卡的熱門景點，更是台灣西部海岸線保存最寬廣且完整的特殊沿岸沙漠地景，為全國第1座以沙丘為保護目標的地質公園。

晚間於2014年被列為市定古蹟的新屋范姜祖堂舉辦晚宴辦桌，翹燕尾兩進落四合院建築，充分展現客家傳統庄院的典雅優美，秘書處長顏子傑指出，自市長上任以來，歷年皆邀請各國駐台大使、代表參訪桃園，從率先試乘桃園機場捷運、桃園國際棒球場觀看棒球賽、參與「大溪大禧」體驗廟會繞境文化。

顏子傑表示，今年邀請26國、超過40位外交官造訪大潭電廠，了解我國重要基礎設施，走訪桃園市政府保育有成的草漯沙丘地景，並在海洋客家的范姜古厝辦桌，認識多元面貌的桃園。