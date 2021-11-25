「呷辦桌台南甜」於12月12日下午2時2分在北區自強街放炮開桌，限量100名額。（台南晶英酒店提供／程炳璋台南傳真）

打響台南為全糖城市名號，台南市1家高檔星級飯店號召9家在地甜點店，搭配南部辦桌文化，罕見以清一色甜點為菜餚，聯手在12月12日自強街上封街辦桌，這場「甜點宴」預估席開10桌共百人名額，鎖定甜點控，一開放即訂滿4成。

台灣人對中式圓桌宴不陌生，廟會的建醮流水席也是宗教習俗之一，台南市多家在地甜點店突發奇想，聯手將桌菜換成精緻甜點，仿效辦桌，打造罕見的封街甜點宴，全部共有12道菜，搭配3杯飲品與司康伴手禮，從前菜、主食到伴手禮皆以甜食貫穿主題，吸引甜點控的目光。

菜餚以百年餅舖舊來發的椪餅開場，再以花式銀盤飾象徵常見的開胃大拼盤，以日本茶梅酒搭配飲料，12道菜結合法式、日式、台式與客家風味的甜點。壓軸3道泰式奶茶、香蕉泡芙與義式冰淇淋用外帶模式呈現，連同伴手禮英式司康禮盒輕鬆讓食饕帶回家。

這場「呷辦桌，台南甜」活動參與店家有台南晶英酒店、木溪Merci Kitchen、万茶川、沼澤、島東譯電所、草木、小露吃 Galato、Sommwhere那個那裡、Kadoya喫茶店、蔛菟共10家業者，12月12日在北區自強街放炮開桌。

活動發起者木溪Merci Kitchen表示，台南市最近周周吸睛的街道活動，無論是文青市集或者街區藝文，炒熱整座城市的熱鬧氣息，「呷辦桌台南甜」，用甜點接力詮釋流水席文化，呼應城市甜蜜印象，渲染甜蜜氣息給饕客，開創烘培界甜點辦桌新潮流。

甜點宴預估10桌共100名額，開放訂購已有400人參加，有網友興致勃勃想嘗鮮，也有網友認為吃辦桌還是習慣有肉有湯，吃不了連續12道甜食。