駐立陶宛台灣代表處今天正式成立，一路支持立台發展關係的美國參議院兩黨外交領袖都樂見此發展，表示世上自由國度都必須與民主典範台灣站在一起，保護彼此免受中共施壓。

挺過近4個月來自北京的施壓、恫嚇及報復，駐立陶宛台灣代表處18日終於在首都維爾紐斯（Vilnius）掛牌運作，為台立關係立下重要里程碑。首任駐立陶宛代表將由現任駐拉脫維亞代表黃鈞耀出任。

美國參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）今天推文歡迎駐立陶宛台灣代表處的成立，他讚許立陶宛「起身捍衛從台北到（白俄羅斯首都）明斯克的民主」，展現領導能力。

梅南德茲說：「當我們把價值放在前頭，便能強化全球民主社會。」

共和黨籍參議院外交委員會首席議員里契（Jim Risch）也透過推特（Twitter）表示，他很高興看到台灣代表處的成立。

里契說，世上自由國度都必須與身為印太民主典範的台灣站在一起，保護彼此免受中共施壓。

立陶宛因為與台灣發展關係，過去幾個月來頻遭中國大陸外交、經濟制裁。身為美國參院兩黨外交領袖的梅南德茲與里契，多次公開聲援立陶宛，盼助立國挺過北京施壓。

立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）9月訪問華府，梅南德茲特別接見他，席間談到立陶宛勇敢支持台灣的努力。

里契11月4日則協同參院外委會歐洲與區域安全合作小組主席夏亨（Jeanne Shaheen）共同提出決議案，讚許立陶宛政府增進與台灣關係的決心，並對立陶宛對抗中共脅迫的堅定立場表達支持。