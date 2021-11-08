朱立倫最新回應｜2021.11.08

台中市第二選區立委補選，國民黨人選未定，不過地方Line群組卻流傳，顏寬恒6日要在沙鹿區三鹿里晚間活動中公開宣布參選。國民黨台中市黨部主委林敏霖7日晚間則出面澄清，表示顏寬恒不可能自行宣布參選，且顏家人目前還未首肯。對此，國民黨主席朱立倫今（8）日也作出回應。

有關顏寬恒要公開宣布參選的傳聞，林敏霖昨表示，顏寬恒要不要參選會公開記者會向大家說明，但目前顏家人還未允諾，且自行宣布參選也不是顏寬恒的風格，質疑有人放話編導。

幕僚則表示，6日晚間顏寬恒確實有出席三鹿里社區發展協會的活動，停留時間約6點至6點半間，有稍坐用餐、寒暄幾句，但應該沒有宣布參選這事，因為不可能一個里一個里去宣布。

朱立倫今前往金門進行公投街講，一早在松山機場受訪時對此傳言僅表示「不予置評」。

而談到陳柏惟加入民進黨台中市第二選區立委補選參選人林靜儀陣營，朱立倫則說，全民公投應該是大家現階段最重要的目標；至於中二的補選，國民黨會推出最適合、最強的候選人。