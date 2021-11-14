前台中市長胡志強出席國民黨「公投顧台灣、民主拚未來」活動全國展開巡迴宣講，他特別留住顏寬恒，強調自己當市長13年，在他心中為台中市爭取最多預算的就是顏寬恒的爸爸，並且說，雖不是海縣人，但他知道顏寬恒，真的是好人。

胡志強在全場「市長好」的歡呼聲中出場，他一上台對主持人游淑慧以永遠的市長稱呼，他幽默回應「妳搞不清楚，我本來想選總統」。

他也把前一個上台宣講的顏寬恒留在台上，他說，市長當13年，全台灣沒人做市長比他更久，在他心中替台中市爭取經費最多的是海線立委顏寬恒的爸爸（顏清標），清泉崗機場要開路，那時市政府錢不夠，路是顏清標去開的，人家都說那條路叫冬瓜路。

胡志強也說，他這兩天看到顏寬恒猶疑要不要出來選，一定是他還沒有選，媒體就把他爸爸和鎮瀾宮罵到不像話，他心裏一定很痛苦，但是人家會罵他爸爸和鎮瀾宮，就是怕他出來選，不要他出來選。並說，我雖然不住在海線，我台中市長當這麼久，我知道顏寬恒，真的是好人。