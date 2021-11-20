台中市第二選區立委補選，藍綠陣營分別派出前立委顏寬恒跟前立委林靜儀出戰。針對綠營出手批顏家，民進黨立委高嘉瑜卻表示，顏家在台中20幾年，大家對他們在地方的服務，多數是稱鑽的；而對他們家的財力，其實地方上的人也都非常清楚。因此她認為，喚醒年輕人願意返鄉投票，才是民進黨決勝的關鍵。

高嘉瑜19日在政論節目《少康戰情室》表示，她覺得顏家在台中20幾年，其實大家對他們在地方上的服務，多數是稱鑽的，對他們家的財力，其實地方上的人也都非常清楚。所以現在對民進黨選戰的策略，一方面可能讓大家去瞭解，顏家在地方上確實有一定的財力跟實力；另一方面，可能還是必須要去喚醒年輕人，在這一次補選願意返鄉投票，才是一個決勝的關鍵。

高嘉瑜接著指出，因為上一次台灣基進陳柏惟，搭著2020年總統大選，因蔡總統的關係，所以才能夠勝選。因此，光是要去對抗顏家在地方長期20年的服務等等，對林靜儀來講，確實是非常辛苦。

資深媒體人尹乃菁則表示，她覺得很奇怪，現在打顏寬恒，把他的祖宗三代通通刨根出來打，這是民進黨訂下來的策略嗎？打到有點過頭的狀況下，真的對林靜儀的選情會有好處？會很正面、會很加分嗎？她是打一個大問號。就像高嘉瑜講的，顏家又不是第一天出來參政，在地方上這麼久了，對他們的背景以及他們家的財務，其實是非常瞭解的。