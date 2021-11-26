台灣疫苗覆蓋率第一劑已達77.3%、第二劑則有50.5%。而一名網友發現，根據指揮中心公布的「疫苗接種後不良事件通報」，BNT打了600多萬劑，卻只有35例死亡，實在很猛，也讓他好奇為何不一開始就引進BNT呢？引發網友討論。

一名網友日前在PTT上發文指出，BNT疫苗現在已經打了幾百萬劑，但卻只有出現30多例死亡個案，相較於AZ和莫德納疫苗，實在很厲害，也讓他忍不住讚嘆道「BNT也太猛了吧！台灣為什麼不一開始就進口BNT？」

貼文引起網友討論，「副作用反應大，不代表死亡風險高」、「BNT第二劑還沒開始打啊！到時候就知道了。」不過，也有網友認為施打族群不同，可能也會影響這個數據，加上通報上面寫的死亡案例，只是發生死亡的時間剛好在打完疫苗以後，死因是否與疫苗相關仍待釐清，因此不可以這樣來比較、看待這個表格中的數據。

疫苗接種後不良事件通報。（圖／翻攝自疾管署官網）

新冠肺炎疫苗接種人次。（圖／翻攝自疾管署官網）

根據指揮中心統計，累計至11月24日，AZ疫苗接種14,538,435劑；莫德納疫苗接種7,149,446劑；高端接種1,429,750劑；BNT接種6,814,788劑。而疫苗接種後的不良反應，AZ疫苗累計有7,916例；莫德納2,448例；高端546例；BNT則有2,674例。接種後發生死亡，AZ累計有783例；莫德納284例；高端33例；BNT則有35例。

也有網友驚呼，高端打了140多萬劑，接種後死亡案例有33例；而BNT打了681萬劑，接種後死亡案例有35例，但真的不要再扯跟接種對象的年紀，接種高端的多是年輕族群，而且高端不能讓12至17歲的高中生打是誰的問題？「高端不也都年輕人在打」、「高端也打年輕人」。

指揮中心也提醒，疫苗不良事件通報為接種疫苗後任何時間，通報者主動通報因懷疑或無法排除與疫苗施打相關的任何狀況，但「通報率」不等於「發生率」，只能說不良事件發生的時序與疫苗有關，但具體是否為疫苗所致，須另外調查釐清，因此通報數量本身沒有辦法解釋和得出疫苗的問題、嚴重程度、頻率或發生率結論。