《新聞千里馬》

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，被打到全身瘀青、擦挫傷，警方1日在板橋馥都飯店將林秉樞帶回，檢方向法院聲請羈押禁見獲准。台灣民意基金會董事長游盈隆透露，他基層的一位朋友好奇問，林秉樞為何這麼快就被抓起來了？他認為，因這個新聞再鬧下去，對執政黨不利，耳語來說，林秉樞是綠營的，網路、媒體瘋傳，肯定對政府不好，所以林秉樞之所以很快就被抓起來，這應該是主要原因。

游盈隆2日在中天新聞《新聞千里馬》節目中表示，他最近跟一個朋友吃飯，是很基層的，講到高嘉瑜這件事情，這位朋友提出一個問題，讓他有點意外，朋友說，「這個林秉樞施暴，怎麼這麼快就被抓起來了？這麼快，到底是什麼原因？」

游盈隆回憶說，幾年前，林秉樞在他臉書出現過，可能發現他不為當道所喜，所以林秉樞很快就離開了。游盈隆認為，林秉樞很有心，對民進黨贊助、還斗內，好像學法律也學政治；不過，這個新聞再鬧下去，對執政黨不利，實質來看，林秉樞這樣的事情，耳語來說他是綠營的，網路、媒體瘋傳，肯定對政府不好，所以林秉樞為什麼很快就被抓起來，這應該是主要原因。

有一位網友在PTT發文帶風向，試圖為林秉樞洗白，事後他坦承受台南某重量級人士請託，卻發現他們都被騙了。游盈隆表示，他不知道此人是誰，若要去數立委，也有很多人，所以不曉得林秉樞跟綠委有哪些關係。不過，如果林秉樞跟民進黨內各派系都有互動，應會交到不少朋友，所以自然有人會出來幫他講話。

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