會讓疫苗無效？新變異株「Nu」威力恐勝Delta 羅一鈞曝亞洲已有個案

非洲波札那近日出現新變異株「B.1.1.529」，可能被命名為「Nu」，由於S蛋白上有高達32個突變，因此英專家認為傳染力恐勝Delta。對此，前台大感染科醫師林氏璧表示，這次好像不是狼來了！此變異株是否有更高的傳染力、更容易引發重症，其實尚未定論，但初步看來，它可能在南非部分地區成為主流病毒株了，因此也許比「Delta plus」更值得擔心一些。

林氏璧今在臉書發文表示，這次好像不是狼來了！近日非洲波札那出現新的變異株「B.1.1.529」在11月22日上傳到GISAID資料庫，之前的數字是僅在3國驗出10例，包括一個從南非到香港的境外移入，不過，南非約翰尼斯堡所在的豪登省看來案例正在增多，12至20日蒐集的77例病毒定序，結果都是「B.1.1.529」。

林氏璧指出，這個變種病毒的S蛋白上面，有高達32個突變，比Delta多了一倍，且許多突變是在Delta和Alpha上已經證實和免疫逃逸或傳染力增加相關的（包括Alpha的N501Y，Delta的P681R，Beta的K417N等等）。英國已快速將其定為值得關注的變異株（Variant under Investigation），且為了預防病毒傳播，已停飛多個非洲入境英國的航班，甚至還有英國專家說「這可能是我們見過最糟的變異株！」

林氏璧也說，對於這個變異株是否會有更高的傳染力、更容易引發重症，是否會讓疫苗失效，其實都還沒有定論。對此，他認為這個變異株也許比「Delta plus」更值得擔心一些，因為初步資料看來，它可能在南非部分地區成為主流病毒株了。

林氏璧坦言，而英國開第一槍禁航的狀況與去年似曾相識，去年12月英國宣布Alpha變異株後，全世界幾乎都對英國禁航，真的是沒完沒了呢！不過，基因突變多不一定真的會有加成的影響，但令人擔心的是否疫苗、單株抗體會對其失效，這些都需要更多研究來證實。

林氏璧表示，初步顯示目前的PCR檢測還是可以偵測到這個變異株，所以應該不會有漏掉的問題，而這些資訊應該也會很快繼續更新，也許等世界衛生組織（WHO）周五開完會後，會有更多的資訊出來，值得大家繼續關注。