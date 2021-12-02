法國首席科學顧問Jean-Francois Delfraissy周四指出，到明年一月底，Omicron病毒可能躋身成為法國多數主流地位的新冠病毒，但是與此同時，如果能採取抑制Delta病毒的類似措施，法國有機會過一個較好的聖誕節。

Delfraissy告訴BFM電視台，目前「真正的敵人」仍然是Delta病毒，它正在散播第五波的疫情。

顧問表示，應該會看到Omicron病毒逐漸崛起，並且有可能在一月底取代Delta病毒成為主流。但是如果民眾和政府官員都非常小心，聖誕節假期就不會有太多危險。Delfraissy重申社交距離和加強劑疫苗的推出，是打擊新冠病毒的關鍵。

法國在周三新增5萬多起確診病例，有1886人在周三被送到重症病房，Delfraissy稱這水準還沒到峰值，尤其在去年疫情最嚴重時，重症病患人數高達6000~7000人。

大巴黎地區的衛生單位在周四宣布，一名從奈及利亞返到法國的人士發現感染Omicron病毒，為法國首都首次發現該新變種的蹤跡。