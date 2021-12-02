第三劑今開打！　只供莫德納 這些人可接種

全新變種病毒Omicron來勢洶洶，為了讓高風險對象獲得更完善的保護力，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，即日起開放第三劑，主要對象是第一到三類人員，只要第二劑打完滿五個月就可至指定醫療院所接種，且由於是以月為單位，所以是7月2日前打滿兩劑的人，就可以來打。
陳時中也說，這波堤供的是莫德納的疫苗，依各國核准及接種建議，接種劑量為50微毫克(基礎劑之一半劑量，依目前劑型，注射量為0.25ml)。
指揮中心解釋，截至今日，已完整接種兩劑疫苗且間隔滿5個月者，共約4.8萬人。為了確保高風險感染對象可以快點接種第三劑，由於先前的接種時程，現在多是第一類至第三類的對象已經符合資格，其中包括醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員等。
而第一線高感染風險工作人員包括航空機組員、港埠工作人員、防疫旅宿工作人員以及因公出國人員；其餘符合間隔之民眾，亦可視感染風險及接種意願，經醫師評估後接種。
發言人莊人祥則補充說，第三劑疫苗常見的副作用包括發燒、頭痛、接種部位疼痛等，但發生機率會比第二劑還要低。
陳時中也指出，國內第二劑疫苗仍然維持與第一劑同品牌，其中莫德納、BNT、高端凡滿四周以上即可接種相同品牌，AZ則可在間隔8周後接種AZ、莫德納、BNT進行混打。
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