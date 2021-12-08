澳洲總理莫里森（Scott Morrison）證實，澳洲不會派政府官員出席2022年2月舉行的北京冬季奧運會，但運動員可繼續參賽。

香港信報8日援引外媒報導，莫里森強調，澳洲不會在捍衛自己權益的態度上有所退讓，不派官員出席北京冬奧也不足為奇。

另一方面，美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）美東時間6日宣布，鑑於中國持續在新疆進行「種族滅絕與危害人類罪」及其他侵犯人權行為，美國政府決定「外交抵制」2022年舉行的北京冬季奧運會和殘障奧運會，美國運動隊員可自行決定是否參加。中國外交部發言人趙立堅7日表示，已向美方提出嚴正交涉，並將做出堅決反制。

除了美國，紐西蘭7日也確認不會派遣部長級外交官員出席北京冬奧，主要原因涉及新冠肺炎疫情，與美國的決定無關，紐方10月時已明確告知中方有關決定。紐方先前已數度向中方表達對人權問題的關切。