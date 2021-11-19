台中市第2選區立委補選選戰白熱化，儘管民進黨對國民黨立委候選人顏寬恒土地財產提出質疑，但公民老師、政論節目名嘴黃益中日前在政論節目直言，民調看好度還是顏寬恒大贏，因為年輕選票會不會願意回台中投票還未知。此時，主持人謝震武問一旁立委高嘉瑜，聽完心裡面有沒有一涼，高嘉瑜也直言，對，年輕人就是這次決勝的關鍵。

黃益中17日在政論節目「新聞面對面」上表示，自己之前去吃喜酒，遇到以前的學生，目前在中科上班，自己和學生就聊到之前罷免前立委陳柏惟的情況，他的學生直言，有問周遭同事和朋友要不要去投罷免票，都沒有人要去投票，就大家根本沒有把罷免當作一回事，儘管外界講得熱熱鬧鬧，投票率還衝高到5成2，可是對那些年輕朋友而言，其實很無感。

黃益中強調，台中立委是補選，並不是跟一個大選綁在一起的選舉，假如這場選戰是跟總統大選綁在一起，或是跟四大公投綁在一起，那結果就會不一樣，所以陳柏惟也才會在2020年選上立委；其次，這場補選是在1月9日舉行，那時候剛好遇到大學期末考，再隔兩三個禮拜又是過年，年輕選民不會因為這樣就特別回去投票，所以在先天結構上就對林靜儀不利。

黃益中直言，所以之前有網路媒體民調顯示，在台中立委補選看好度部分，顏寬恒看好度為46%，林靜儀則為37%，這就是重點所在，大家討論的非常熱烈，但是最關鍵那些年輕票到底會不會回去投票還未知，所以民進黨才會強打空戰，意圖把票激起來，也許也要看公投那天的投票率，如果公投投票率沒有很熱的話，補選投票率可能就沒有那麼樂觀。