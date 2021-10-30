華視從民國60年10月31日開台，今年將邁入50周年里程碑，舉辦「精采50 繁華視界」台慶活動，由全能主持黃子佼與華視甜心主播莊雨潔聯手主持，活動現場眾星雲集，曾參與華視戲劇、綜藝演出的藝人謝祖武、張本渝、夏如芝、李千那、莒光女神朱國珍、李㼈、張勛傑、宋柏緯、大鶴、蕭煌奇、曹雅雯、荒山亮、張文綺、徐凱希、于子育、旺福樂團都前來一同祝賀華視半世紀的榮耀。

2019年播出《俗女養成記》掀起一波「俗女」風潮，當時最高收視達2.22，今年8月推出《俗女養成記2》讓劇迷再度掀起熱議，成績刷新自身紀錄，最高收視高達5.24佳績，榮登2021台劇冠軍。主持人黃子佼代替觀眾問：「大家拚命敲碗，已經敲破很多碗的《俗女》第3季是否會誕生？」

華視2022大戲《婚姻結業式》的演員謝祖武、張本渝、夏如芝接受黃子佼訪問。（華視提供）

導演嚴藝文終於鬆口表示：「我覺得可以試試看啦！」黃子佼說：「希望在華視100年前，可以看到《俗女養成記3》，給你50年的時間寫。」主持人雨潔分享看到後面集數，幾乎每集都看到爆哭，黃子佼隨即指向嚴導演笑說：「全世界都看到痛哭流涕，就她笑得最開心。」

全能主持黃子佼與華視甜心主播莊雨潔聯手主持《華視50周年特別節目》。（華視提供）

而華視2022大戲《婚姻結業式》由謝祖武、張本渝、夏如芝主演，講述熟齡情感新關係，謝祖武和夏如芝在劇中飾演夫妻，在因緣際會下，與劇中同學張本渝發生微妙關係，謝祖武笑說：「愛情與友情有時候會混淆不清。」讓黃子佼急忙撇清：「不要拖我們下水，我們都分得很清楚！」

夏如芝爆料謝祖武在片場的逗趣行徑：「在我拍戲時，尤其是哭戲橋段，小武哥經常在鏡頭另一邊做鬼臉，每次都讓我內心很想笑，但表情卻要呈現很悲傷，我都快人格分裂了！」 《華視50週年特別節目》於明（31日)晚8點在華視頻道播出。