「2021桃園萬聖城瘋狂實驗室」30日在桃園舉辦變裝演唱會，桃園市長鄭文燦穿上研究員白袍。（賴佑維攝）

藝人鼓鼓呂思緯扮成火影忍者，帶著6位舞者大跳排舞，炒熱現場氣氛。（賴佑維攝）

藝人蕭秉治也以黑色合身風衣配上墨鏡，挾著駭客任務帥氣氣勢出場。（賴佑維攝）

「2021桃園萬聖城瘋狂實驗室」30日在桃園舉辦變裝演唱會，邀請動力火車、朱俐靜，鼓鼓、蕭秉治等藝人上台演出，他們不僅穿著戲劇中經典衣服同樂，桃園市長鄭文燦也變裝穿上研究員白袍，歡迎民眾參加大受好評的桃園萬聖城。

桃園萬聖城從10月30日至11月7日於桃園高鐵站前廣場展開。活動以「科學怪人的瘋狂實驗室」光雕秀展演，最為吸睛。30日舉辦演唱會，觀旅局說，去年吸引21萬人次參加，今年民眾相當期待，但因為疫情無法決定，一直到9月疫情趨緩才拍板，但精彩程度不輸去年。

鄭文燦穿上實驗室研究員的白袍，登上演唱會舞台，與現場民眾同樂。他表示，桃園萬聖城已成為桃園的標誌活動，活動內容非常的豐富，展現桃園的多元發展與豐富的特色。今年是桃園萬聖城舉辦第2年，活動突破許多框架，除了增添新的鬼怪角色，光雕秀舞台也突破平面投影的限制，增添3D視覺享受。

打頭陣的藝人鼓鼓呂思緯扮成火影忍者，帶著6位舞者大跳排舞，炒熱現場氣氛，他說，明年五月要去高雄辦演唱會，抽空參加桃園萬聖城。藝人蕭秉治也以黑色合身風衣配上墨鏡，挾著駭客任務帥氣氣勢出場，演唱神曲《射手》，全場跟著音樂跳動大合唱，High到最高點。當蕭秉治唱到最後一首歌，同是前《MP魔幻力量》成員鼓鼓，再度回到舞台，合唱兩人最新合作歌曲《戰神風暴》。

另積極抗癌充滿正能量的朱俐靜，化身《魔女宅急便》的琪琪，用嘹亮高亢的歌聲演唱代表作《存在的力量》，創作新星黃庭睿扮成奇異博士登場。

另外創作歌手陳忻玥，扮演與自己個性一樣暗黑的黑魔女，帶來多首膾炙人口創作歌曲，展現歌唱爆發力，現場觀眾也忘情合唱。而清新女聲琳誼則扮成安納貝爾，演唱高收視台劇《俗女養成記2》主題曲《蚵仔麵線》，清新聲線搭配驚悚妝扮相當違和新加坡創作才女文慧如，也帶來多首Cover歌曲《那女孩對我說》、《飄向北方》，皆有一番韻味。