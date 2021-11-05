移民署、調查局獲報，有大陸女子利用不實醫院收據申請健檢來台，卻從事賣淫，懷疑知名血液腫瘤科權威、中山醫院前院長李偉政和現任副院長李世明等人勾結旅行社利用來台健檢漏洞，提供不實醫療收據，讓大陸人通過來台自費健檢的門檻，以「假健檢」名義來台，醫院以低價診療配合拆帳，從中賺取價差，涉嫌違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》、《刑法》造文書等罪。

台北地檢署4日指揮調查局台南市調查處、移民署台南市專勤隊兵分5路搜索，並約談中山醫院前院長李偉政、沈姓女職員、旅行社人員共5人，5日訊後將移送台北地檢署複訊。訊後諭令李偉政、李世明各諭令200萬元交保候傳、職員沈淑珍10萬元交保。旅行業者徐若婷、蔡長榮各以30萬元交保。

涉案的李偉政是國內知名血液腫瘤科癌症權威，畢業於國防醫學院，曾任陸軍軍醫署少將署長，也曾在三總當過主任，

檢調調查，依據規定，大陸人申請來台醫美健檢，以個人名義提出來台醫美申請，醫學中心的醫療收據不得低於2萬元，非醫學中心則不得低於1萬5000元。但檢調懷疑，沈女任職的醫院明知部分申請人未達1萬5000元的來台健檢門檻，但仍所開具金額足額的不實收據，協助陸人以健檢名義入境來台。

檢調懷疑，中山醫院自2016年起至2019年間，累計開出1萬多張醫療收據給旅行社，提供給申請來台進行醫美健檢的大陸籍人士，但分部分人士並非來台做健檢，而是從事觀光、賣淫等其他目的。