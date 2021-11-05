搶攻國旅商機，高市府觀光局配合振興券、國旅券，推出遊高雄加碼送高雄券計畫，總計要送出6000萬元高雄券。消息曝光不到一周，全台各旅行社已有11萬團遊客要出團，估計將為高雄秋冬旅遊帶進30萬人次、創造7.5億元產值。

觀光局說，全台各旅行社均可向高雄市旅行公會提出申請加碼送高雄券計畫，截止11月1日的首批登記申請，高雄在地近500間旅行社已全數申請加入，加計其他縣市旅行公會申請金額，預計首波將為高雄帶來11萬旅遊人次。

遊客只要持五倍券或國旅券，向參與這次計畫的旅行社報名高雄遊程，滿500元就能換取100元高雄券，每人最多可換200元高雄券。甚至還有多家旅行業者響應這波活動，額外放送加碼優惠，可說現在來高雄玩，真的很划算。

可樂旅遊推出「一券玩全台」企畫，憑國旅券買指定商品，可享千元國旅券折抵1200元，再拿200元高雄券，相當於40％超高回饋，首波吸引逾100團遊客報名，還有旅行社推出超殺的500元高雄1日遊行程，一推出就額滿。