ITF台北國際旅展11月5日至11月8日在台北南港展覽館登場，是國內民眾最引頸期待的大型旅遊展會，受到新冠肺炎疫情衝擊，今年旅展規模創下歷年新低，首日進場人數2萬127人也較去年減少34.7％，但主辦單位台灣觀光協會發現，許多飯店攤位前的排隊人潮沒有斷過，整體買氣比去年旺盛，顯示進場的民眾具目的性，對旅遊產品有高度需求。

今年ITF以《加倍奉還 力挺觀光》為企劃，推出許多現場活動與折扣加碼回饋給民眾。旅展首日從中午開放民眾入場後，即感受到熱烈買氣，例如晶華酒店、老爺酒店、凱撒飯店、福容飯店等飯店集團展攤，迅速湧入排隊人潮，預計4天展期會有不錯的銷售成績。

北投大地酒店總經理官振朝指出，以往餐券、泡湯券賣得不錯，住宿券較難賣，今天卻發現住宿券業績不錯，整體買氣超過預期，顯示國旅市場正在回溫。

據台灣觀光協會觀察，今日各大飯店業績，包括美福1400萬元較去年多1成、老爺2700萬元、晶華2000萬元、寒舍1000萬元，日系飯店大倉久和業績表現也不俗，JR東日本飯店則是首次參展，業績超乎預期。

台灣觀光協會指出，今年ITF旅展匯集超過40個國家地區展示的主題旅遊館，包括日本、韓國、馬來西亞、泰國等，今年更有許多首次參展攤位，例如阿拉伯、史瓦帝尼、日本東北藏王町等，都能讓民眾大開眼界，不用出國就可感受環遊世界的氛圍。